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14:03, 21 января 2023Россия

ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара военнослужащих ВСУ

ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара украинских военнослужащих
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» готовит к отправке на Украину 20 автомашин с телами погибших у Соледара военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА ФАН.

Планируется отправить гробы с погибшими 4-5 партиями. Они будут захоронены на родине по согласованию с украинской стороной.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин отметил необходимость достойного отношения к погибшим.

13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».

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Любовь Ширижик
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