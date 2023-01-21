ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара военнослужащих ВСУ

ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара украинских военнослужащих

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» готовит к отправке на Украину 20 автомашин с телами погибших у Соледара военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА ФАН.

Планируется отправить гробы с погибшими 4-5 партиями. Они будут захоронены на родине по согласованию с украинской стороной.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин отметил необходимость достойного отношения к погибшим.

13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».