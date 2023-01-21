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14:00, 21 января 2023Бывший СССР

Зеленский пришел на похороны погибшего при крушении вертолета главы МВД

Зеленский пришел на похороны главы МВД Монастырского, погибшего при крушении вертолета

Фото: Nacho Doce / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой пришел на похороны главы МВД Украины Дениса Монастырского и других сотрудников ведомства, погибших при крушении вертолета в Броварах под Киевом. Кадры с траурного мероприятия опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.

На кадрах видно, как украинский президент вместе с женой проходят к гробу и возлагают цветы. Затем украинский лидер подошел к родственникам погибшего, с которыми у него завязался разговор.

О падении вертолета в районе детского сада в Броварах стало известно утром 18 января. В результате крушения на месте авиакатастрофы начался пожар. Позже МВД Украины опубликовало перечень погибших пассажиров вертолета. В нем находились Монастырский, первый заместитель министра МВД Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы ведомства Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф Николай Анацкий. Кроме того, погибли два пилота.

В этот же день Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок. Еще 25 человек пострадали.

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Денис Савосин
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