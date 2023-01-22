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23:01, 22 января 2023Мир

Назван возможный преемник действующего главы аппарата Белого дома

Bloomberg: Байден планирует назначить главой аппарата Белого дома Джеффа Зинтса
Джефф Зинтс

Джефф Зинтс. Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может объявить об отставке действующего главы аппарата Белого дома Рона Клейна в понедельник, 23 января. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что на его место американский лидер планирует назначить экс-координатора по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

Зинтс покинул пост координатора по борьбе с коронавирусом в апреле прошлого года. Ранее он работал в администрации Барака Обамы.

О возможной отставке Клейна стало известно 21 января. Предполагалось, что он уйдет в отставку в ближайшие недели.

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Варвара Кузьмина
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