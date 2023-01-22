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03:06, 22 января 2023Мир

Европе предсказали превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков

Daily Mail: поставка танков Украине может превратить Европу в радиоактивное кладбище

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Организация поставок современных танков Вооруженным силам Украины (ВСУ) может превратить Европу в радиоактивное кладбище. Такой сценарий предсказал английский журналист и писатель Питер Хитченс в статье для Daily Mail.

По словам журналиста, намерение Запада поставить Украине современные танки является «актом величайшей глупости». «Это может превратить Европу в радиоактивное кладбище», — отметил автор статьи.

Ранее президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналиста о сроках поставки Киеву танков Leopard 2. Однако американский лидер пообещал, что Украина получит всю необходимую помощь. На вопрос о том, когда Украина получит танки, Байден не ответил, и быстрым шагом направился к выходу.

18 января газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал президента США Джо Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. 20 января представитель кабмина ФРГ опроверг эти сообщения.

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Марина Совина
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