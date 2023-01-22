Известные шеф-повара поделились любимыми кулинарными секретами

The Guardian: шеф-повара посоветовали не экономить на вине и обзавестись острым ножом

Добавляйте в пищу вино, которое вы бы выпили и просто так, призвал шеф-повар Хосе Писарро. Он и его известные коллеги поделились любимыми кулинарными секретами в материале для The Guardian.

Писсаро посоветовал не экономить на вине, которое используется для приготовления блюд. Он объяснил, что напиток влияет на вкус еды. Шеф-повар Анджела Хартнетт продолжила и порекомендовала обзавестись качественным ножом и не забывать его натачивать. «Я не считаю, что на кухне должны быть самые дорогие ножи, но у вас должен быть приличный нож, а если он не острый, то о нем можно забыть. Вы никогда не сможете готовить с тупыми ножами, именно из-за них люди и режутся», — пояснила она.

Писатель-кулинар Джорджина Хейден раскрыла свой секрет готовки: она предложила добавлять холодный сироп в горячий пирог, а горячий сироп, наоборот, в холодный пирог. По ее словам, так жидкость лучше впитается в коржи и получится более насыщенный вкус. Коллега Хейден Рукмини Айер посоветовала приправлять блюдо солью и перцем не перед подачей, а во время готовки. Она убеждена, что в первом случае велика вероятность испортить вкус.

Айер также призвала никогда не извиняться за свои блюда, даже если вы забыли добавить в них какой-то ингредиент. «Ваши друзья и родственники должны быть в восторге от того, что вы для них приготовили», — убеждена она. Ее поддержал американский шеф-повар Джеймс Кенджи Лопес-Альт и посоветовал быть к себе снисходительными.

В заключение шеф-повар Джереми Ли дал прикладной совет. «Убирайтесь и мойте посуду в процессе готовки, чтобы потом сэкономить на этом время», — напутствовал он.

Ранее канадская тиктокерша по имени Елена предложила лайфхак для отчистки чайника от накипи. «Я наливаю три кружки воды и три кружки белого уксуса. Должны быть равные части, можете лить на глаз. Затем взбалтываю и даю настояться: пять, десять минут, полчаса», — рассказала она.