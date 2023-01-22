Российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на купянском направлении

В Минобороны сообщили об уничтожении более 50 военных ВСУ на купянском направлении

Российские войска уничтожили более 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России 22 января.

Были поражены подразделения 14-й и 92-й украинских механизированных бригад в районах населенных пунктов Двуречная и Гряниковка Харьковской области, в поселке Новоселовское и в селе Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР).

«Уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.