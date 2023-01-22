Медведев допустил создание нового военного альянса

Медведев: в случае затяжного украинского конфликта сложится новый военный альянс

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что в мире может сложиться новый военный альянс из стран, которых «достали американцы». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что прошедшее в Рамштайне заседание контактной группы по вопросам обороны Украины и выделение Киеву тяжелых видов вооружения не оставляют сомнений, что Запад готов неопределенно долго пытаться измотать Россию, «а еще лучше уничтожить». При этом он отметил, что оружия у западных стран достаточно, а если будет необходимость, они будут производить новое.

«Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — допустил он.

По словам Медведева, если события развернутся подобным образом, Вашингтон «кинет старуху Европу» и Украину, а мир придет в равновесное состояние. «Если, конечно, не будет слишком поздно», — заключил он.

Ранее политик заявил, что конфликт на Украине и в Европе можно назвать новой Отечественной войной, в которой Россия одержит победу.