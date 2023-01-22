Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
Американский политик Лаверн Спайсер на своей странице в Twitter высмеяла голод на Украине на фоне большого количества проблем в США. Она указала на то, что стоит сосредоточиться на разрешении собственных трудностей, вместо того, чтобы пытаться помочь Киеву.
«Спросите меня, плевать ли мне на голод на Украине, в то время, как у моего пункта раздачи еды в Майами ежедневно выстраивается очередь из тысячи человек», — написала она.
По ее мнению, данная тема является одной из крупнейших афер в настоящее время.
Ранее офицер армии США Джефф Ламер заявил, что Вашингтон ошибается, поставляя Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой США, поскольку Киев не готов использовать «сложную и высокотехнологическую» военную технику.