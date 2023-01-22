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04:34, 22 января 2023Мир

Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США

Американский политик Спайсер высмеяла голод на Украине, указав на проблемы в США

Фото: Pixabay

Американский политик Лаверн Спайсер на своей странице в Twitter высмеяла голод на Украине на фоне большого количества проблем в США. Она указала на то, что стоит сосредоточиться на разрешении собственных трудностей, вместо того, чтобы пытаться помочь Киеву.

«Спросите меня, плевать ли мне на голод на Украине, в то время, как у моего пункта раздачи еды в Майами ежедневно выстраивается очередь из тысячи человек», — написала она.

По ее мнению, данная тема является одной из крупнейших афер в настоящее время.

Ранее офицер армии США Джефф Ламер заявил, что Вашингтон ошибается, поставляя Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой США, поскольку Киев не готов использовать «сложную и высокотехнологическую» военную технику.

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Марина Совина
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