Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США

Американский политик Спайсер высмеяла голод на Украине, указав на проблемы в США

Американский политик Лаверн Спайсер на своей странице в Twitter высмеяла голод на Украине на фоне большого количества проблем в США. Она указала на то, что стоит сосредоточиться на разрешении собственных трудностей, вместо того, чтобы пытаться помочь Киеву.

«Спросите меня, плевать ли мне на голод на Украине, в то время, как у моего пункта раздачи еды в Майами ежедневно выстраивается очередь из тысячи человек», — написала она.

По ее мнению, данная тема является одной из крупнейших афер в настоящее время.

Ранее офицер армии США Джефф Ламер заявил, что Вашингтон ошибается, поставляя Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой США, поскольку Киев не готов использовать «сложную и высокотехнологическую» военную технику.