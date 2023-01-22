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14:21, 22 января 2023Россия

В России ответили на намерение Молдавии отказаться от нейтралитета

Сенатор Климов задался вопросом, готова ли Санду повторить политику Зеленского

Фото: Yoan Valat / Reuters

Российский сенатор Андрей Климов, комментируя в Telegram слова президента Молдавии Майи Санду о возможном вступлении в военный альянс, задался вопросом, готова ли глава государства повторить «самоубийственную политику» украинского коллеги Владимира Зеленского.

Политик напомнил, что Санду 50 лет, 20 из которых она прожила в СССР. В связи с этим, считает Климов, она должна знать историю, а также то, что не стоит доверять судьбу своего народа Западу.

«Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины, как [Петр] Порошенко и Зеленский?!» — подчеркнул он.

Климов отметил, что проблемы Украины начались после прозападного государственного переворота в 2014 году, последующего отказа от конституционного комитета и провозглашения курса Киева на вступление в НАТО.

Ранее Майя Санду заявила, что для вступления в крупный военный альянс Кишинев может сменить нейтралитет. При этом Молдавия должна поддерживать постоянный нейтралитет согласно своей конституции. Это исключает вступление республики в НАТО или ОДКБ.

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Варвара Кошечкина
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