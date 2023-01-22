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18:32, 22 января 2023Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о визите экспертов и военных США в Изюм

Глава Харьковской области Синегубов сообщил, что эксперты и военные США посетили Изюм

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащие и военные эксперты США посетили город Изюм в Харьковской области, заявил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в Telegram.

«Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов навестили (...) Изюм», — сказано в сообщении.

По утверждению Синегубова, они обсудили детали восстановления города и потребности в военной сфере.

15 января межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что Служба безопасности Украины готовит взрыв зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области для дискредитации России в рамках «зерновой сделки».

8 сентября 2022 года стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области в сторону городов Балаклеи, Изюма и Купянска. 10 сентября российские подразделения покинули Изюм, войска отошли за реку Оскол. Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении.

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Варвара Родикова
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