В Харьковской области сообщили о визите экспертов и военных США в Изюм

Глава Харьковской области Синегубов сообщил, что эксперты и военные США посетили Изюм

Военнослужащие и военные эксперты США посетили город Изюм в Харьковской области, заявил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в Telegram.

«Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов навестили (...) Изюм», — сказано в сообщении.

По утверждению Синегубова, они обсудили детали восстановления города и потребности в военной сфере.

15 января межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что Служба безопасности Украины готовит взрыв зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области для дискредитации России в рамках «зерновой сделки».

8 сентября 2022 года стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области в сторону городов Балаклеи, Изюма и Купянска. 10 сентября российские подразделения покинули Изюм, войска отошли за реку Оскол. Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении.