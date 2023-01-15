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03:33, 15 января 2023Бывший СССР

Раскрыт план СБУ взорвать объект в Харьковской области для обвинения России

Минобороны: СБУ готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения России

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит взрыв зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области для дискредитации России в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.

По информации ведомства, СБУ готовит провокацию для обвинения Москвы в создании «дефицита продовольствия» на Украине.

Спецслужба уже приступила к минированию зернохранилища, после подрыва которого Россию обвинят в «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине» и «провоцировании голода», сообщает российское ведомство. В Волчанск уже прибыли украинские специалисты по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, говорится в сообщении.

При этом западные СМИ в своих материалах вновь потребуют «жесткой ответной реакции мирового сообщества».

Марина Совина
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