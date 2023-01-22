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01:13, 22 января 2023Мир

Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия

В США трем морпехам предъявили обвинения из-за участия в штурме Капитолия

Фото: Jon Cherry / Reuters

Трем американским военнослужащим Корпуса морской пехоты предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия, осуществляемого сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, капрал Мик Кумер, сержант Джошуа Абейт и сержант Додж Дейл Хеллонен предстанут перед судом в связи с незаконным проникновением в Капитолий, а также нарушением общественного порядка. Отмечается, что в телефоне Кумера была обнаружена переписка, в которой утверждалось, что президентские выборы в 2020 году были фальсифицированы. Также он заявил, что ожидает второй гражданской войны. Согласно видеозаписям из Капитолия, обвиняемые находились внутри него 52 минуты и занимались вандализмом.

Ранее расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года Комитет палаты представителей США рекомендовал в докладе Конгрессу рассмотреть запрет участия в следующих президентских выборах экс-президента страны Дональда Трампа.

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Марина Совина
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