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16:00, 22 января 2023Мир

В США заявили о возможности Байдена остановить конфликт на Украине одним звонком

Экс-полковник Пентагона Макгрегор: один звонок Байдена вынудит Зеленского подчиниться

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президент США Джо Байден может одним звонком украинскому коллеге Владимиру Зеленскому прекратить конфликт на Украине.

По словам военного, если Байден и те, «кто им манипулирует», решат положить конец боевым действиям на территории страны, они «поднимут трубку и сделают это немедленно», а Зеленскому останется лишь подчиниться.

Макгрегор подчеркнул, что с трудом верит в самостоятельное принятие решения украинского лидера. В страну вложены такие большие средства, будто это не отдельная страна, а американский штат, считает он. «Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что США просчитались, решив поддержать Украину в конфликте с Россией. Он отметил, что данные американских политиков о плохом состоянии российских вооруженных сил не подтвердились.

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Варвара Кошечкина
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