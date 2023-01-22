Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 22 января 2023Россия

В Госдуме допустили расширение границ спецоперации

Депутат Шеремет допустил расширение границ СВО при большем вмешательстве Запада на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Границы проведения российской специальной военной операции (СВО) могут быть расширены, если западные партнеры Украины увеличат поддержку республики. Такой вариант допустил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Депутат предупредил Киев о том, что поддержка Вашингтона и Брюсселя может сыграть злую шутку. «Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — сказал Шеремет.

Парламентарий добавил, что 2023 год станет решающим и определяющим в вопросе формирования нового миропорядка. В нем, по словам Шеремета, ключевую роль будет играть именно Россия.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
Швейцария 200 лет не вступала в войны. Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
Швейцария 200 лет не вступала в войны.Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
22 декабря 2022

С подобным заявлением ранее выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он написал, что если западные союзники Украины поставят республике вооружения, с помощью которого будет возможно атаковать мирные города России, то это приведет к ответным мерам с использованием еще более мощного оружия.

По его мнению, если Россия перейдет к ответным мерам, то такая ситуация «может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их (западные — прим. «Ленты.ру») страны». При этом Володин призвал не вспоминать аргументы о том, что ядерные державы не использовали оружие массового поражения в местных конфликтах, так как, по его мнению, ранее в истории эти страны «не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме допустили расширение границ спецоперации
Собянин назвал основные преимущества электробусов
«Газпром» собрался вложить деньги в Африку
Названы требования обвинившей самого титулованного игрока в изнасиловании жертвы
В Венгрии усомнились в возможности обойтись без российских энергоресурсов
В Конгрессе раскритиковали идею передачи американских танков Украине
Невеста использовала не ту ложку для размешивания чая и умерла
Россия приготовилась к запуску прямого авиасообщения с ЮАР
Вызывающий танец Джигурды и Волочковой в мини-платье попал на видео
ЕС назвал виновника в задержке поставок танков Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.