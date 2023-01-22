Партия Шольца решила пересмотреть свою политику по отношению к России

DPA: Социал-демократическая партия ФРГ решила пересмотреть отношения с Россией

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, планирует пересмотреть свою внешнюю политику, в частности, по отношению к России. Об этом сообщает DPA.

«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах», — говорится в новом позиционном документе. Также, в тексте стратегии указано, что Берлин слишком долго полагался на кооперативное будущее с Россией.

Уточняется, что авторы документа отводят Германии ведущую роль среди стран Европы. Помимо этого, в будущем ФРГ также рассматривается в качестве «сильного партнера в НАТО». Авторы подчеркивают, что для этого требуется оснастить немецкую армию таким образом, чтобы она могла в любой момент выполнить все поставленные перед ней задачи.

Кроме того, в документе также упоминается необходимость пересмотра внешней политики по отношению к Китаю, чтобы добиться снижения экономической зависимости.

Ранее Шольц заявил, что Россия должна проиграть для завершения кризиса на Украине. Он также указал, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.