Шольц заявил о координации с союзниками по вопросу поставок танков Киеву

Канцлер ФРГ Шольц заявил о координации с союзниками насчет поставок боевых танков Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин действует в координации с союзниками по вопросу поставок боевых танков Киеву, пишет ТАСС.

Политик отметил, что Германия и Франция предпринимают различные меры для поддержки Украины. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Наши две страны очень много делают для поддержки Украины с финансовой, гуманитарной точек зрения, а также поставляют оружие», — сказал Шольц. Он также указал, что Германия постоянно расширяла поставки эффективного и доступного на данный момент оружия.

По словам немецкого канцлера, Берлин всегда координировал принимаемые им решения со своими основными союзниками, в частности, с Францией и Соединенными Штатами, а также другими крупными европейскими странами. «И как мы делали в прошлом, всегда тесно обсуждая конкретную ситуацию со всеми нашими друзьями и союзниками, мы должны будем действовать и в будущем», — подчеркнул Шольц.

Ранее сообщалось, что в руководстве Германии не могут прийти к единому мнению по поводу поставок танков Украине. Отмечалось, что многие депутаты призывают Шольца внести определенность относительно его позиции по вопросу оказания военной помощи Киеву.