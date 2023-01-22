Нидерланды прекратят добычу на крупнейшем газовом месторождении

FT: Нидерланды прекратят добычу газа на крупнейшем месторождении в 2024 году

Власти Нидерландов планируют не позднее октября 2024 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене. Об этом сказал в интервью Financial Times статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф.

Он отметил, что власти хотели бы закрыть месторождение в 2023 году, но эксплуатацию, возможно, придется продлить из-за энергокризиса, несмотря на угрозы землетрясений. С 1980-х годов в этом районе фиксируются ежегодно до 100 подземных толчков, в том числе магнитудой до 3,6.

По словам статс-секретаря, Нидерланды не столкнутся с дефицитом газа после закрытия Гронингенского месторождения, поскольку топливо будет поступать из США, Норвегии и Катара. Вейлбриф добавил, что Нидерланды сократили потребление газа в 2022 году на 22 процента по сравнению с предыдущим годом.

Страна с 1 октября снизила добычу газа на месторождении в Гронингене. в 1,6 раза. Запасы месторождения оцениваются примерно в 450 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно почти трехлетнему объему газового импорта Европы из России.