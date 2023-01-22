Возвращавшиеся с Бали туристы рассказали о шестичасовом полете в зловонии

Туристы из Австралии шесть часов летели в забрызганных рвотой креслах самолета

Австралийские туристы, возвращавшиеся домой с индонезийского острова Бали, были вынуждены шесть часов лететь в запачканных рвотными массами креслах на борту самолета. Об этом пишет Daily Mail.

Пара путешественников из Австралии возвращалась домой рейсом авиакомпании Jetstar Денпасар — Мельбурн. Подойдя к своим местам, туристы увидели, что они забрызганы рвотой пассажира, который летел на них ранее. Тем не менее стюардессы не смогли их пересадить, так как на борту не оказалось других свободных кресел.

Пара рассказала, что они потребовали вызвать службу уборки, однако персонал не очень качественно провел чистку. Туристы решили сами убрать остатки загрязнения салфетками, однако это не помогло им избавиться от зловония. Австралийцы признались, что после полета еще несколько дней чувствовали недомогание из-за тошнотворного запаха.

В авиакомпании извинились за доставленные неудобства и выдали туристам ваучер на 50 долларов. При этом билеты обошлись путешественникам в 1800 долларов.

В октябре 2022 года самолет American Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за того, что у нескольких пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Сильный запах ацетона из ручной клади одного из туристов вызвал массовую рвоту на борту.