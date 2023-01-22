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08:18, 22 января 2023Россия

В России рассмотрят жалобу мобилизованного на зарплату

Рабочая группа по СВО рассмотрит жалобу военнослужащего на зарплату в 9,5 тысячи рублей

Фото: РИА Новости

Замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол сообщил, что рабочая группа по вопросам спецоперации разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысячи рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что в сети появился видеоролик, на котором военнослужащий на передовой рассказал, что выплаты мобилизованным осуществляются не в полной мере, и его зарплата составляет 9,5 тысячи рублей.

«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики», — подчеркнул Кара-оол.

Политик добавил, что военнослужащий также говорит, что будет до конца биться за Родину.

В ноябре прошлого года сообщалось, что военнослужащие по контракту в зоне специальной военной операции (СВО) получают денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью. Помимо прочего, военнослужащему по контракту дополнительно выплачивается 8 тысяч рублей за каждые сутки в случае участия в наступательной операции.

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Марина Совина
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