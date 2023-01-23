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18:39, 23 января 2023Бывший СССР

Тренировкой отряда «Рысь» займутся инструкторы с опытом в Сирии и на Украине

Тренировкой отряда «Рысь» в Белоруссии займутся инструкторы с опытом в Сирии и на Украине

Фото: РИА Новости

Тренировкой особого отряда специального назначения «Рысь», сформированного в Белоруссии в качестве ответа сражающемуся на стороне ВСУ «Полку Калиновского», займутся инструкторы, получившие боевой опыт в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом рассказал замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков, цитату приводит издание «Зеркало».

«Тех, кто желает нам зла, кто хочет к нам зайти и творить бесчинства, кто разрушает советские памятники, раскапывает могилы, пытает пленных, мы ненавидим и готовы бороться, уничтожить врагов. И нам какой-либо другой мотивации не нужно. У нас есть желание защитить свою Родину», — заявил Карпенков, описывая мотивацию участников отряда.

По его словам, средний возраст бойцов — 22-26 лет. Кроме того, в ближайшие полгода появится еще один отряд, который будет работать «в привязке к южному направлению — в Гомельской области».

В конце декабря мэр украинского Житомира Сергей Сухомлин заявил, что «Полк Калиновского» отправится к границе Белоруссии в случае наступления со стороны республики.

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Алевтина Запольская
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