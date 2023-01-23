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09:40, 23 января 2023Путешествия

Стало известно о резком повышении стоимости отдыха в одном российском регионе

Стоимость проживания для туристов в Республике Алтай выросла на 30 процентов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Туристов предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в одном российском регионе — цены на проживание в отелях Республики Алтай за 2022 год выросли на 30 процентов. Об этом стало известно из заявления замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Елены Ялбачевой, передает ТАСС.

Эксперт отметила, что резкий скачок цен произошел из-за роста популярности направления и увеличения расходов гостиниц на обслуживание постояльцев. «Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1600 рублей за ночь — простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился четыре-шесть тысяч рублей за ночь на двоих. По сравнению с прошлым годом стоимость проживания выросла примерно на 30 процентов», — уточнила она.

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Замминистра подчеркнула, что за 2022 год число путешественников, приехавших на отдых в Алтай, выросло на 14,3 процента и превысило 2,5 миллиона человек. Турпоток, по словам Ялбачевой, увеличился благодаря проводимым в регионе мероприятиям, туристическому кешбэку и запущенным по госпрограмме чартерным рейсам из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Ранее в январе 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов назвали лучшие направления для путешествий по России в 2023 году. На первом месте оказалась Мурманская область, второе занял Алтай, а третья строчка досталась Калининградской области.

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Валентина Процкова
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