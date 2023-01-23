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11:17, 23 января 2023Путешествия

Власти Индонезии отказались помогать впавшей в кому на Бали россиянке

Власти Индонезии отказались помочь впавшей в кому на Бали туристке из Новосибирска

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти Индонезии отказались помогать жительнице Новосибирска Елене Новосельцевой, впавшей в кому на острове Бали. Об этом РИА Новости рассказал сын туристки Антон Новосельцев.

По словам мужчины, пока его мать не получается перевезти в Россию, а срок действия ее страховки уже истек, поэтому теперь родственникам пациентки ежедневно требуется выплачивать местным врачам по 200–300 тысяч рублей. Тем временем задолженность семьи перед больницей достигла уже нескольких миллионов рублей. «Власти Индонезии отказались оказывать нам какую-либо помощь, абсолютно, — пояснил Новосельцев. — Они написали, что это наши проблемы, мол, делайте, что хотите, сами».

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Отмечается, что родственники россиянки также столкнулись со сложностью в общении с врачами. «Коммуникация с местными докторами — огромная проблема и единственная причина, почему отец сейчас продлевает визу и возвращается назад к маме, в Индонезию», — заявил сын туристки.

Более того, супругу россиянки приходится запрашивать у местных врачей все справки и направлять их в Новосибирск, чтобы уже там ставить диагноз. При этом прогнозы отечественных медиков неутешительные — женщине требуется немедленный трансфер на родину, так как лечение на Бали малоэффективно. «Да, если бы он там [в больнице] не дежурил, возможно, рейс бы нам и не понадобился вовсе — перевозить было бы уже некого», — добавил он.

Ранее в январе сообщалось, что россиянку, впавшую в кому на Бали, пообещали вывезти с острова специальным медицинским бортом, несмотря на истекающую страховку. К решению ситуации подключилось посольство России в Индонезии. Сотрудники диппредставительства выразили готовность максимально быстро урегулировать с властями азиатского государства все необходимые вопросы для получения разрешения на пролет спецборта.

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Фариза Бацазова
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