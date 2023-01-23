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16:57, 23 января 2023Культура

Фильм Виталия Манского попал в программу Берлинского фестиваля

Организаторы 73-го Берлинского кинофестиваля опубликовали список участников

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Организаторы 73-го Берлинского кинофестиваля опубликовали список участников. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В основную программу вошли 18 фильмов: «20 тысяч разновидностей пчел», «Башня без тени», «До конца ночи», «Ежевика», «Диско-бой», «Большая колесница», «Ингеборг Бахманн: Путешествие в пустыню», «Когда-нибудь мы расскажем друг другу все», «Лимбо», «Плохая жизнь», «Манодром», «Музыка», «Прошлые жизни», «Красное небо», «На Адаманте», «Выживание доброты», «Судзумэ», «Тотем».

Также была опубликована неосновная программа Encounters, куда входят более экспериментальные картины. В нее попал фильм российского режиссера Виталия Манского «Восточный фронт», над которым кинематографист работал вместе с Евгением Титаренко. В перечень также включена лента «Птица ищет клетку», снятая ученицей Александра Сокурова Маликой Мусаевой.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.

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Марина Погосян
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