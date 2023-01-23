В популярной пляжной стране предложили ввести безвизовый режим для россиян

Власти Мексики захотели ввести безвизовый режим для россиян и нарастить летную программу

Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство страны.

В дипломатическом ведомстве указали, что Мексика с 2010 года в одностороннем порядке предприняла меры для облегчения въезда россиян в страну с помощью электронной системы авторизации (SAE) — ее можно получить бесплатно без посещения в консульское представительство.

В настоящее время нарастить взаимный приток туристов две страны не могут из-за западных санкций, так как российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США. С февраля 2022 года авиасообщение приостановлено. В дипмиссии надеются эту проблему и расширить летную программу.

Несмотря на то, что добраться в Мексику из России сейчас можно только стыковочными рейсами, в период с января по ноябрь 2022 года пляжную страну посетило почти 80 тысяч граждан РФ.

Ранее власти Мексики ввели один из самых строгих антитабачных законов в мире, запрещающий курение в общественных местах, в том числе на пляжах и в отелях. Нарушителям закона грозят серьезные штрафы — от 50 до 300 долларов (от 3,4 до 20,5 тысячи рублей).