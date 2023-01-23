Зрителям «Сандэнса» понадобилась помощь врачей из-за хоррора о мертвой девочке

Зрителям на фестивале «Сандэнс» стало плохо из-за хоррора «Рождение/Возрождение»

На кинофестивале «Сандэнс» зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвой девочке «Рождение/Возрождение» (Birth/Rebirth). Об этом сообщает World of Reel.

Показ ленты проходил в Центре искусств Роуз Вагнер. На середине сеанса всех посетителей эвакуировали, а к зданию подъехали медики и полиция. Отмечается, что некоторым зрителям понадобилась помощь врачей, поскольку их тошнило от увиденного.

Некоторые гости предположили, что эвакуация произошла из-за утечки газа, но сотрудники полиции опровергли эту информацию. Представители Центра искусств Роуз Вагнер пояснили, что по итогам испытания строительных систем никаких проблем не выявили.

«Рождение/Возрождение» режиссера Лоры Мосс рассказывает историю матери-одиночки и бездетного работника морга, которые объединяют усилия, чтобы воскресить из мертвых маленькую девочку.

В мае 2022 года сообщалось, что фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» получил восьмиминутные овации на Каннском кинофестивале, однако некоторые зрители ушли с его показа. Негативную реакцию аудитории вызвала 15-минутная сцена, в которой шторм приводит к вспышке морской болезни на борту.