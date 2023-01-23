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09:34, 23 января 2023Экономика

Раскрыты детали российских ответных мер на нефтяной потолок цен

«Ъ»: нефтекомпаниям России поручат следить, чтобы их нефть не перепродавали с потолком цен

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть. Детали ответных мер раскрыл «Коммерсантъ».

Экспортеры должны будут направлять контракты на проверку в ФТС, которая сможет запрещать транспортировку сырья при нарушениях. Запрет на такие поставки будет действовать до устранения нарушений, при этом штрафы или другие наказания пока не предусмотрены.

Brent от TradingView

Компании должны и сами следить, чтобы их контрагенты (трейдеры, агенты) при дальнейшей перепродаже сырья не использовали потолок. Минэнерго планирует с 1 апреля начать мониторинг экспортной цены российской нефти. Эксперты отмечают, что мониторинг иностранных покупателей может быть осуществлен, если иностранный трейдер «так или иначе подконтролен российской нефтяной компании».

Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа уверен, что российским компаниям будет сложно влиять на иностранных покупателей в части соблюдения ими правил.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление западными странами потолка цен на нефть 28 декабря прошлого года. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023-го.

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Платон Щукин
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