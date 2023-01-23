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19:32, 23 января 2023Из жизни

Мальчик защитил брата от подростков и попал в больницу с ножевыми ранениями

Daily Mail: в Великобритании мальчик заступился за брата и получил ножевые ранения

Кадр: Daily Mail

В Великобритании 15-летний подросток из английского города Лидс защитил брата от обидчиков и получил серьезные травмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое подростков задирали мальчика на улице, и старший брат заступился за него. Это разозлило одного из нападавших: он достал нож и набросился на заступника. Во время драки он пять раз ударил жертву холодным оружием: три раза в спину, по одному разу в плечо и в подбородок.

Пострадавший с тяжелыми ножевыми ранениями был доставлен в больницу. По словам врачей, полученные травмы не представляют угрозы для жизни. Мать подростка сообщила, что ему предстоит перенести операцию, в ходе которой хирурги зашьют глубокие колотые раны. «Мы знаем, кто вы такие, большие трусливые подонки. Не думайте, что это сойдет вам с рук», — пишет она в социальной сети.

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Нападавшего арестовали по подозрению в умышленном нанесении ранения. В данный момент он находится под стражей. Полиция выясняет детали произошедшего. «Это возмутительно. Я в шоке от того, что дети носят с собой ножи. Мне так жаль бедного парнишку и его семью», — заявил журналистам один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Индии трое школьников напали на физрука и нанесли удары ножами после того, как он сделал одному из них замечание из-за отсутствия формы. Полиция считает, что нападение было спланировано.

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Алиса Удовик
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