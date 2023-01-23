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14:01, 23 января 2023Экономика

В России похвастались успехами в торговле с Ираном

Володин: товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году увеличился почти на 15 процентов

Фото: Shutterstock

Товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году увеличился почти на 15 процентов, до 4,6 миллиарда долларов, такими успехами в торговле похвастался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

«В условиях санкционного давления на наши страны крайне важно наращивать экономический потенциал», — отметил он. Володин также рассказал, что доля рубля и реала во взаиморасчетах превышает 60 процентов. Завершается работа по совместному применению национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», добавил он.

«Это позволит минимизировать воздействие санкций, но и, конечно, решать вопросы, связанные взаимовыгодным сотрудничеством, увеличением товарооборота между нашими странами», — уверен спикер Госдумы.

Ранее профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкционного давления. Экономист описал будущее российской экономики как «гигантский Иран».

Помимо этого, он предположил, что такое количество санкционных ограничений приведет Россию к ситуации, которая установилась в Северной Корее, Венесуэле и на Кубе. По его словам, это грозит «невероятной бедностью по сравнению с тем, к чему привыкли русские».

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Платон Щукин
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