Туроператоры начали продавать путевки в Египет со скидками до 45 процентов

АТОР: путевки в Египет в конце января перелагаются со скидками до 45 процентов

Российские туроператоры начали продавать путевки в Египет после Нового года со скидками до 45 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По информации Coral Travel, в отелях популярной пляжной страны в настоящее время наступило ежегодное снижение цен. «На январь отели дают скидки, чтобы привлечь туристов, а февраль уже больше продается по стандартным ценам», — рассказали в компании. При этом отмечается, что с февраля возможен рост стоимости отдыха на курортах страны. «С конца февраля-начала марта на направлении начнется высокий сезон, поэтому к нему ожидается повышенный интерес и закономерный рост цен», — добавили в Tez Tour.

Так, наиболее выгодные варианты на двоих предлагает туроператор Coral Travel: путевка в Египет в конце января на семь дней стартует от 59 тысяч рублей. В сумму входит перелет, проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе «все включено».

Также бюджетно можно отдохнуть с Anex Tour — недельные туры на конец января на двоих в гостиницу категории четыре звезды с питанием по системе «все включено» обойдется в 76 тысяч рублей на двоих. Отдых на аналогичных условиях, но уже с заездом в начале февраля начиняется от 112 тысяч рублей на двоих.

Ранее турецкий лидер круизного туризма Miray Cruises предложил россиянам новый способ посетить Египет. В компании подчеркнули, что хотят расширять разнообразность маршрутов принадлежащего им лайнера Astoria Grande, который в настоящее время уже осуществляет круизы из Сочи в Турцию.