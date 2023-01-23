Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 23 января 2023Силовые структуры

Созданное в ДНР управление ФСБ России возглавил генерал-майор Олег Боломожнов

В ДНР образовано управление ФСБ России, его возглавил генерал-майор Олег Боломожнов

Фото: Telegram-канал "Военный обозреватель"

В Донецкой народной республике (ДНР) образовано управление ФСБ России, которое возглавил генерал-майор Олег Федорович Боломожнов. Об этом сообщает штаб территориальной обороны региона в своем Telegram-канале.

Управление российской спецслужбы создано согласно указу президента России Владимира Путина от 31 декабря 2022 года.

Правовой основой деятельности нового подразделения является Конституция России и другие законы страны.

ДНР, Луганскую народную республику, Херсонскую и Запорожскую области включили в состав Российской Федерации 5 октября 2022 года после прошедших референдумов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Пригожин поддержал Кадырова и назвал противников бород в армии кучкой клоунов
В «VK Музыке» появился новый раздел
В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине
Бывшего президента Туркмении наделили неприкосновенностью
Власти Индонезии отказались помогать впавшей в кому на Бали россиянке
В Польше предрекли изоляцию Германии из-за отказа поставлять танки Украине
В Москве стало больше одного типа жилья
На российской базе отдыха верблюд набросился на сторожа и искусал его до смерти
Названы опасные последствия сна с мокрыми волосами
Болсонару обвинили в геноциде коренных жителей Амазонки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.