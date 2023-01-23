Созданное в ДНР управление ФСБ России возглавил генерал-майор Олег Боломожнов

В ДНР образовано управление ФСБ России, его возглавил генерал-майор Олег Боломожнов

В Донецкой народной республике (ДНР) образовано управление ФСБ России, которое возглавил генерал-майор Олег Федорович Боломожнов. Об этом сообщает штаб территориальной обороны региона в своем Telegram-канале.

Управление российской спецслужбы создано согласно указу президента России Владимира Путина от 31 декабря 2022 года.

Правовой основой деятельности нового подразделения является Конституция России и другие законы страны.

ДНР, Луганскую народную республику, Херсонскую и Запорожскую области включили в состав Российской Федерации 5 октября 2022 года после прошедших референдумов.