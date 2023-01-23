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09:43, 23 января 2023Россия

В Госдуме предложили ввести отпуск для одной категории срочников

Депутат Сухарев предложил давать десятидневнй отпуск срочникам с детьми до 7 лет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России нужно ввести десятидневный отпуск для одной категории срочников — тех военнослужащих, у которых есть дети до семи лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT со ссылкой на копию его письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В обращении говорится, что в законодательстве не предусмотрена отсрочка от службы для граждан, имеющих ребенка и супругу. При этом она положена в случае, если россиянин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего без матери или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Помимо этого, право на отсрочку от службы в армии имеют мужчины, у которых есть два и более детей или ребенок и жена, срок беременности которой составляет менее 22 недель.

Сухарев отмечает, что военнослужащий срочной службы может взять десятидневный отпуск по личным обстоятельствам. Среди таких обстоятельств — тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, пожар или иное стихийное бедствие, постигшее семью и другие случаи, когда присутствие срочника в семье необходимо.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения нового обстоятельства — наличия ребенка в возрасте до семи лет, для предоставления десятидневного отпуска в течение периода срочной службы военнослужащего», — говорится в обращении на имя Андрея Белоусова.

В России 1 ноября начался осенний призыв — его старт сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. На срочную службу призвали 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону СВО.

Согласно законодательству, от срочной службы в России освобождаются те мужчины, которые являются негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья. Полная информация о заболеваниях, по которым должна предоставляться отсрочка, содержится в расписании болезней, утвержденном правительством России. Помимо этого, призыву не подлежат сыновья тех, кто погиб в армии, и обладатели ученой степени. Право на отсрочку также имеют студенты и аспиранты очной формы обучения.

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Анастасия Шейкина
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