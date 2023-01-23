Отец с сыном побили пассажира самолета за откинутое сиденье и пошли под суд

В аэропорту Хитроу отец и сын подрались с другим пассажиром и получили условные сроки

В Великобритании отец и сын напали на другого пассажира самолета и пошли под суд за нанесение тяжелых травм. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года, однако приговор по делу вынесен только сейчас. 58-летний Роберт Пауэлл (Robert Powell) и его 22-летний сын Джеймс (James) во время рейса поссорились с попутчиком Шринивасайиром Джанакирам (Sreenivasayyr Janakiram) из-за того, что мужчина откинул спинку сиденья назад. После приземления в лондонском аэропорту Хитроу стороны разошлись, однако позже снова встретились: когда Джанакирам ждал на перроне прибытия поезда, к нему подошел Пауэлл и толкнул его.

Затем к драке присоединился сын Пауэлла, не давая Джанакираму сбежать. Отмечается, что пострадавший получил серьезные травмы: тяжелые порезы и синяки на лице и шее, в том числе большую опухоль на щеке. На слушании дела отмечалось, что ни один из зачинщиков конфликта не выказал никакого раскаяния. Отца и сына приговорили к условному тюремному заключению: Роберт получил 16 недель, а Джеймс — 26. Помимо условных сроков, отца и сына обязали выплатить пострадавшему компенсацию вреда и покрыть его судебные издержки.

Ранее в январе российский самолет, следовавший из Бангкока в Москву, пришлось экстренно посадить в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края Александра Усса. Отмечается, что мужчина требовал особого отношения от бортпроводниц, а после того, как его обман вскрылся, толкнул тележку с едой и стюардессу.