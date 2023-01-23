Марат Хуснуллин подвел итоги работы строительной отрасли за 2022 год

Вице-премьер Марат Хуснуллин подвел итоги работы строительной отрасли за 2022 год

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин подвел итоги работы строительной отрасли за 2022 год. Об основных результатах он сообщил на официальном Telegram-канале правительства России.

В 2022 году в строительной сфере по основным показателям были достигнуты значимые результаты, отметил он.

В частности, в 2022 году была утверждена Стратегия развития строительства и ЖКХ до 2030 года.

Рост строительной отрасли в ВВП России составил не менее 6–6,5 процента, а вклад отрасли в ВВП — не менее 0,5 процента.

В 2022 году было введено на 10 процентов больше жилья, чем в предыдущем, — более 101,5 миллиона квадратных метров. Жилищные условия улучшили 3,6 миллиона семей.

В прошлом году было начато проектирование 402 миллионов квадратных метров жилья, на строительство 50 миллионов квадратных метров уже выданы разрешения.

Расширены льготные ипотечные программы: льготная ипотека под 8 процентов будет действовать до 1 июля 2024 года, программа семейной ипотеки стала доступна для семей с двумя детьми, для жителей новых территорий запущена льготная ипотека под 2 процента.

Расселено 2,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья, что на 15 процентов больше, чем в 2021 году. Новое жилье получили 168 тысяч граждан.

Утвержден пятилетний план дорожного строительства, который поможет привести в нормативное состояние 85 процентов опорной дорожной сети.

Кроме того, в 2022 году уложено 173 миллиона квадратных метров дорог.

Движение по правой полосе Крымского моста было восстановлено за 57 дней.

Отмечено ежегодное снижение количества ДТП на 5–6 процентов.

Регионы начали получать инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации.

В минувшем году была запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на это направлено порядка 150 миллиардов рублей.

Благоустроено более 22 тысяч общественных пространств и 32 тысяч дворов.

Количество документов и согласований в строительстве снизилось с 989 до 751, что позволило сократить сроки реализации проектов.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать под личным контролем ход выполнения президентской инициативы.

