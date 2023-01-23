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21:44, 23 января 2023Россия

В России начался прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

В России 23 января начался прием заявок от IT-специалистов на отсрочку от срочной службы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России с понедельника, 23 января, начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва — заявку необходимо подать на «Госуслугах» самостоятельно. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

В ведомстве напомнили, что подать заявления нужно до 6 февраля включительно. Поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, подчеркнули в Минцифры, — его нужно заполнить заново.

На Госуслугах необходимо заполнить форму, указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, серию и номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях и военный комиссариат, в котором призывник стоит на учете.

Если работнику IT-отрасли придет повестка на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат с 1 апреля по 15 июня, чтобы подтвердить право на отсрочку.

Ведомство передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит пакет документов для предоставления отсрочки, говорится в сообщении.

В декабре в Минцифры заявили о проработке вопроса о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от несения срочной службы в армии. Тогда глава министерства Максут Шадаев напомнил, что, согласно постановлению правительства, на сегодняшний день в списке находится 75 специальностей.

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Юлия Мискевич
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