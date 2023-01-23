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22:45, 23 января 2023Забота о себе

Дерматолог назвала ошибку Анастасии Ивлеевой в погоне за красотой

Дерматолог Забненкова: в погоне за красотой Анастасия Ивлеева слишком увлеклась ботоксом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая, блогер и актриса Анастасия Ивлеева слишком увлеклась инъекциями ботокса в погоне за красотой и молодостью, заявила дерматолог Ольга Забненкова. Свое мнение она высказала журналистам Пятого канала.

По словам врача, поклонники не зря заподозрили Анастасию Ивлееву в чрезмерном увлечении уколами красоты. В последних видеороликах в социальных сетях актрисы заметно, что ее лицо выглядит практически неподвижным, а чтобы широко улыбнуться, ей приходится морщить нос. Привести к такому негативному эффекту могли инъекции нейропротеина типа А, больше известного как ботокс.

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Ботулинотерапия считается одной из самых востребованных безоперационных методик омоложения. Однако, как указала Забненкова, если неправильно вколоть препарат или увеличить его количество, некоторые лицевые мышцы окажутся заблокированы и перестанут работать как надо, а другие, наоборот, статут чрезмерно активными. В результате человек потеряет возможность полноценно владеть своей мимикой: ему будет сложно хмуриться, удивляться или улыбаться, в то же время зона вокруг глаз и носа окажется гиперактивной.

«Хотели как лучше — получили как бывает. Избыточное введение нейропротеина — препарата, который расслабляет мимику, дает всегда негативный эффект: амимичное лицо, а в ряде случаев — даже опущение верхней губы», — пояснила дерматолог. В заключение она добавила, что эффект от препарата временный. Спустя максимум полгода естественная мимика Ивлеевой вернется.

Ранее Анастасия Ивлеева показала лицо без макияжа. 31-летняя знаменитость появилась в кадре после снятия косметики с лица перед посещением салона красоты, продемонстрировав подписчикам тонкие брови и акне.

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Наталья Обрядина
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