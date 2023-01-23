Дерматолог назвала ошибку Анастасии Ивлеевой в погоне за красотой

Дерматолог Забненкова: в погоне за красотой Анастасия Ивлеева слишком увлеклась ботоксом

Российская телеведущая, блогер и актриса Анастасия Ивлеева слишком увлеклась инъекциями ботокса в погоне за красотой и молодостью, заявила дерматолог Ольга Забненкова. Свое мнение она высказала журналистам Пятого канала.

По словам врача, поклонники не зря заподозрили Анастасию Ивлееву в чрезмерном увлечении уколами красоты. В последних видеороликах в социальных сетях актрисы заметно, что ее лицо выглядит практически неподвижным, а чтобы широко улыбнуться, ей приходится морщить нос. Привести к такому негативному эффекту могли инъекции нейропротеина типа А, больше известного как ботокс.

Ботулинотерапия считается одной из самых востребованных безоперационных методик омоложения. Однако, как указала Забненкова, если неправильно вколоть препарат или увеличить его количество, некоторые лицевые мышцы окажутся заблокированы и перестанут работать как надо, а другие, наоборот, статут чрезмерно активными. В результате человек потеряет возможность полноценно владеть своей мимикой: ему будет сложно хмуриться, удивляться или улыбаться, в то же время зона вокруг глаз и носа окажется гиперактивной.

«Хотели как лучше — получили как бывает. Избыточное введение нейропротеина — препарата, который расслабляет мимику, дает всегда негативный эффект: амимичное лицо, а в ряде случаев — даже опущение верхней губы», — пояснила дерматолог. В заключение она добавила, что эффект от препарата временный. Спустя максимум полгода естественная мимика Ивлеевой вернется.

Ранее Анастасия Ивлеева показала лицо без макияжа. 31-летняя знаменитость появилась в кадре после снятия косметики с лица перед посещением салона красоты, продемонстрировав подписчикам тонкие брови и акне.