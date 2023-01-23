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22:15, 23 января 2023Забота о себе

Россиян предупредили о влиянии невылеченного кариеса на мужское здоровье

Уролог Павел Королев: кариес приводит к развитию инфекции, вызывающей простатит

Фото: Shuttestock

Невылеченный кариес может привести к развитию вызывающей простатит стрептококковой инфекции, заявил уролог Павел Королев. О влиянии проблем с зубами на мужское здоровье он рассказал россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что в 89 процентах случаев инфекция попадает в предстательную железу через уретру, но иногда роковую роль может сыграть кариозный зуб. «Кариес и другие воспалительные заболевания в полости рта приводят к развитию стрептококковой инфекции, которая, в свою очередь может перейти вниз — и вызвать бактериальный простатит», — объяснил он.

По его словам, при простатите важно вовремя начать прием антибактериальных препаратов. «Если вовремя не остановить воспаление, в капсуле в предстательной железе возникают процессы вплоть до гнойного расплавления предстательной железы. А гнойный простатит лечится очень тяжело», — предупредил он. Врач добавил, что иногда не получается обойтись без операции, пункции и дренирования.

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Александра Лисица
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