Опубликована карта боевых действий на Украине на 23 января

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 23 января

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 23 января. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским войскам на купянском, краснолиманском, донецком, запорожском и днепровском направлении. По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на каждом из направлений Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери.

Кроме того, добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР).

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки нанесли поражение 63 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и технике в 97 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Луганской народной республике (ЛНР), а также в Харьковской области. Кроме того, системы ПВО перехватили 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ДНР и ЛНР.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 376 украинских самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 3893 орудия полевой артиллерии и минометов.