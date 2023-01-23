Мать устала терпеть побои от сына-алкоголика и наняла киллера

В Индии женщина наняла киллера, чтобы избавиться от избивавшего ее сына

В штате Андхра-Прадеш, Индия, мать наняла киллера, чтобы избавиться от избивавшего ее взрослого сына-алкоголика. Об этом сообщает The Times of India.

Вира Венката Сива Прасада переехал к матери, Канаке Дурге, после того как поссорился с женой. Он регулярно возвращался домой в нетрезвом состоянии и бил женщину. Дурга устала терпеть побои и попросила дальнего родственника найти киллера, чтобы убить Прасада. Тот помог ей связаться с заказным убийцей, который согласился совершить преступление за 130 тысяч рупий (110 тысяч рублей).

Киллер вместе с сообщником напали на Прасада возле железной дороги и нанесли ему серьезные травмы. После этого преступники скрылись с места происшествия, уверенные, что жертва скончалась. Однако работник железной дороги обнаружил еще живого мужчину на рельсах и успел доставить его в больницу. В результате Прасад остался жив.

Полиции удалось поймать преступников, а затем найти и арестовать заказчицу убийства. Во время допроса женщина призналась в содеянном.

Ранее сообщалось, что житель США Джаред Дикус обезглавил жену, Энгги Диас, через три месяца после того, как на ней женился. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Диас в луже крови.

