Генпрокурор раскрыл число отданных под суд граждан за фейки о Российской армии

Генпрокурор Краснов: 78 уголовных дел о фейках про ВС РФ переданы в суды в 2022 году

В суды переданы 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах России в 2022 году. Такие данные раскрыл генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Известиям».

По его словам, всего правоохранители выявили 187 фактов нарушения закона. В Роскомнадзор было направлено больше 1,7 тысячи требований о внесудебном ограничении доступа к распространяемой информации в соцсетях и мессенджерах. В 2021 году было 650 таких обращений.

Краснов указал на усиливающиеся информационные атаки на россиян, отмечая рост числа фейков. Роскомнадзор заблокировал 190 тысяч интернет-страниц, причем львиная их часть, 125 тысяч, касалась армии и специальной военной операции России на Украине.

Генпрокурор считает, что не надо связывать динамику публикуемых в интернете фейков с ужесточением ответственности за их распространение.