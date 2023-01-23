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15:12, 23 января 2023Культура

Экс-солистка «Стрелок» перенесла микроинсульт на суде с Волочковой

Экс-солистка «Стрелок» Любомская заявила, что перенесла микроинсульт на суде с Волочковой

Кадр: Ника Набокова / YouTube

Экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская рассказала, что перенесла микроинсульт на суде с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщает «Звук Медиа».

«На ключевое заседание пришла моя оппонентка, на протяжении получаса я сидела и слушала какие-то умозаключения обо мне. И я обратила внимание, что меня перекосило. У меня левая часть внешне, наверное, деформировалась, и я не чувствовала ее», — вспомнила исполнительница.

В 2021 году Волочкова добилась возбуждения уголовного дела в отношении Любомской — причиной послужил слив с сеть личных фото балерины. В интернете появились кадры, на которых она справляет нужду под деревом на своем загородном участке. Артистка заявила, что экс-солистка «Стрелок» организовала против нее травлю.

В прошлом году Волочкова проиграла суд против Любомской. Тверской районный суд обязал танцовщицу выплатить исполнительнице 200 тысяч рублей, а также возместить судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.

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Марина Погосян
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