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12:54, 23 января 2023Мир

В Европе задумались о прекращении военной помощи Украине ради конца конфликта

В Люксембурге задумались о прекращении военной помощи Украине ради окончания конфликта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Украине прекратится с окончанием поставок вооружений Киеву, но их необходимо продолжить. Такое заявление сделал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат задался вопросом, на каких условиях закончатся боевые действия, если поставки вооружений стран НАТО и Евросоюза прекратятся. «На каких условиях? Ужасных условиях: Россия одержит победу», — резюмировал Ассельборн.

По мнению министра, в конфликт должен прекратиться, «когда Россия увидит, что не может выиграть», и именно поэтому западные страны должны помогать Украине защищаться.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос о поставках танков Украине «выйдет на новый уровень».

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Глеб Бажуткин
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