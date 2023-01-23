Зеленский оценил планы Запада поставить Украине несколько десятков танков

Зеленский: поставки нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, беседа опубликована в его Telegram-канале.

«Когда против нас российская армия с тысячей танков — 10, 20, 50 танков от любой страны не решают проблему», — сказал он. При этом, добавил президент, поставка Западом танков мотивирует бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит на Украину произведенные в Германии танки Leopard. Она отметила, что пока Варшава не обращалась с запросом одобрить поставку. «Но если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути», — сказала дипломат.

20 января Зеленский пообещал, что немецкие танки Leopard не поедут по территории России. «"Леопарды" эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации», — сказал Зеленский. Украинский президент потребовал поставить данное вооружение республике и призвал Запад не искать причины, если отсутствует политическая воля по какому-то вопросу: «Надо сказать "нет" и не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов».