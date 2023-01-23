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08:55, 23 января 2023Силовые структуры

Российский бизнесмен нажился на воздухе и воде и попал под суд

МВД: бизнесмен из Хабаровска получил 2 млн рублей за подлог, его дело передали в суд

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

МВД России передало в суд уголовное дело о мошенничестве хабаровского бизнесмена, который незаконно нажился на воде и воздухе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, предприниматель участвовал в электронных торгах по госконтрактам на проведение экспертиз биохимического состава воды и воздуха в пограничных зонах. При этом он умышленно занижал стоимость услуг, так как оказывать их фактически не собирался. В результате подлога компания бизнесмена выигрывала в тендере.

Далее он изготавливал на компьютере фальшивые акты с результатами якобы проведенных исследований и направлял их заказчику. За них фигурант дела получил оплату на общую сумму в два миллиона рублей.

После возбуждения уголовного дела он полностью возместил потерпевшей стороне причиненный ущерб.

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Любовь Ширижик
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