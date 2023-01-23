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13:02, 23 января 2023Ценности

Врач раскрыла россиянкам способ отрастить ногти с помощью воды

Терапевт Кристина Радина: обезвоживание препятствует отращиванию ногтей

Фото: Unsplash

Российский терапевт и косметолог Кристина Радина раскрыла способ отрастить красивые ногти с помощью воды. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

Врач отметила, что в верхнем слое кожи человека содержатся волокна коллагена, которые начинают истончаться при недостаточном употреблении жидкости. «Ногти являются производным эпидермиса, это верхний слой нашей кожи. Основой ногтевой пластины является кератин, а между слоями кератина располагаются тонкие прослойки жира и воды. Эти прослойки придают ногтевой пластинке эластичность и блеск», — пояснила собеседница издания.

Так, обезвоживание препятствует отращиванию красивых длинных ногтей, поскольку они становятся ломкими и утрачивают блеск. По этой причине Радина посоветовала пить в сутки 25–30 миллилитров воды на один килограмм массы тела, а также добавить в рацион витамины А, В2, В6, С, Е.

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Алина Гостева
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