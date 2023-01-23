На Australian Open у фаната захотели отобрать принятый за российский флаг Сербии

DM: на Australian Open у фаната захотели отобрать флаг Сербии, принятый за российский

Охрана на австралийском чемпионате по теннису Australian Open захотела отобрать у фаната флаг Сербии, приняв его за российский. Об этом пишет британская газета Daily Mail (DM).

«Вы чертов расист!» — отреагировал один из сербских болельщиков на попытку охраны отобрать флаг, после чего разгневанный охранник потребовал прекратить снимать его на камеру.

«Повторяй за мной: белый, синий, красный, а здесь красный, синий, белый», — попытался объяснить разницу между российским и сербским флагами один из болельщиков на видео.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.