Летевший в Ташкент российский самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Летевший из Иркутска в Ташкент лайнер SSJ-100 вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Направлявшийся из Иркутска в Ташкент самолет российской авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел примерно в 23 часа по местному времени 22 января с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). «После взлета в процессе набора высоты не убрались основные стойки шасси, — говорится в сообщении ведомства. — В результате командиром воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета».

Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Но борту воздушного судна находилось 87 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал. «Воздушное судно повреждений не получило, — уведомили в следственном управлении. — Пассажиры позже были отправлены до пункта назначения резервным бортом».

В настоящее время следователи инициировали проверку, направленную на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в январе другой пассажирский самолет отечественного авиаперевозчика «ИрАэро», вылетевший из Иркутска, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Следовавшее по маршруту Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток воздушное судно экстренно вернулось в авиагавань из-за проблем с тормозным оборудованием.

