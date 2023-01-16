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08:27, 16 января 2023Путешествия

Вылетевший из Иркутска самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с тормозным оборудованием

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пассажирский самолет отечественного авиаперевозчика «ИрАэро», вылетевший из Иркутска, совершило вынужденную посадку в аэропорту отправления. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что следовавшее по маршруту Иркутск — ЧитаБлаговещенскВладивосток воздушное судно экстренно вернулось в авиагавань из-за проблем с тормозным оборудованием. Во время полета на борту произошло срабатывание датчика сигнализации неисправности.

Airbus 319 приземлился благополучно, пострадавших среди 140 пассажиров и членов экипажа нет. По факту инцидента прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

Ранее в январе российский авиалайнер, следовавший в Москву из Бангкока, совершил аварийную посадку в аэропорту Самарканда из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края. Отмечается, что так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от стюардесс, однако получил отказ, когда его обман вскрылся.

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Валентина Процкова
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