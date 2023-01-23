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02:44, 23 января 2023Мир

Сжегший Коран политик пожаловался на угрозы убийством

Cжегший Коран политик Расмус Палудан: грустно, что так много людей угрожают убить меня
Расмус Палудан

Расмус Палудан. Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, сжегший Коран перед посольством Турции в Стокгольме, пожаловался на угрозы убийством в интервью газете Expressen.

По словам Палудана, он думал, что «выразил свое отношение к Турции, и дело с концом», однако ситуация сложилась иначе. «Мне становится грустно, что так много людей угрожают убить меня», — добавил он. При этом политик заявил, что не сожалеет о своем поступке, так как для него, по его мнению, были важные политические причины.

Палудан отметил, что угрозы стали значительно серьезнее, чем раньше, и назвал их «очень конкретными». «В соцсетях в минуту я получаю, возможно, двадцать сообщений, из которых пять — с угрозами», — поделился он.

Акция со сжиганием священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. В своей речи Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В то же время, премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

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Марина Совина
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