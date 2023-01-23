Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве трех детских поликлиник

Сергей Собянин сообщил об открытии детских поликлиник в трех районах Москвы

Для юных москвичей в Бескудниковском районе столицы открыли новую поликлинику. Вместе с тем в Москве завершилась реконструкция двух детских поликлиник — в Кузьминках и Бибиреве. Медицинскую помощь в трех медучреждениях будут получать порядка 40 тысяч юных горожан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В новом корпусе детской поликлиники в Бескудниковском районе прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. В поликлинике установлено современное медицинское оборудование: рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое. Кабинет оториноларинголога оснащен лор-комбайном, аудиометром, аудиометрической шумозащитной кабиной, риноларингофиброскопом, скрининговой системой регистрации вызванной отоакустической эмиссии для диагностики слуха у детей. Благодаря этому маленькие пациенты могут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. Рабочие кабинеты медперсонала оснащены компьютерами, подключенными к ЕМИАС, и результаты исследований родители могут увидеть в электронной карте», — рассказал Сергей Собянин.

Первых пациентов 23 января принял новый корпус филиала №2 детской городской поликлиники №15 в Бескудниковском районе. Здание расположено по адресу: Рогачевский переулок, дом 3, строение 4. Его строительство завершилось в октябре прошлого года.

Пятиэтажное здание рассчитано на 250 посещений в смену. Его общая площадь составляет 3,4 тысячи квадратных метров. В штате новой поликлиники — 114 человек, в том числе 44 врача. Медицинскую помощь здесь будут получать 16,5 тысячи юных жителей Бескудниковского района.

Прием пациентов ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположены так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

В поликлинике установили современное медицинское оборудование, в том числе рентген-аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ. Кабинет оториноларинголога оснастили лор-комбайном, аудиометром, аудиометрической шумозащитной кабиной, риноларингофиброскопом и скрининговой системой регистрации вызванной отоакустической эмиссии для диагностики слуха у детей. Благодаря этому маленькие пациенты могут проходить обследования недалеко от дома. Компьютеры медперсонала подключены к ЕМИАС.

Для посетителей оборудовали места для комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, мягкими диванами и игровыми зонами. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Навигация доступна и понятна, что позволяет пациентам без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудовали уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты оснастили эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами. Территорию рядом с поликлиникой благоустроили и озеленили.

В Рогачевском переулке в июле 2022 года также началась комплексная реконструкция основного здания филиала №2 детской городской поликлиники №15. После завершения работ площадь поликлиники увеличится более чем в 2,5 раза, что позволит не только комфортно разместить в ней всех необходимых врачей-специалистов, но и расширить спектр оказываемых медицинских услуг.

В состав детской городской поликлиники №15, помимо головного здания на улице Всеволода Вишневского (дом 4 а), входят два филиала. Пациентами детской поликлиники №15 являются 43,3 тысячи жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Коптево и Тимирязевский. Общая площадь зданий составляет порядка 9,8 тысячи квадратных метров. Поликлиника рассчитана более чем на 1000 посещений в смену. Здесь работает 331 сотрудник, среди которых 124 врача.

С 2011 года в Москве построили 130 зданий городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 64 поликлиники. Из них в 2022 году ввели в эксплуатацию 19 объектов, среди которых 11 поликлиник.

В 2023-2025 годах в столице планируют возвести свыше 50 объектов здравоохранения, в том числе около 20 поликлиник.

