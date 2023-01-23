ЕС предупредили о последствиях введения потолка цен на нефтепродукты из России

FT: введение потолка на нефтепродукты из России ударит по экономике стран Европы

Введение западными странами потолка цен на российские нефтепродукты сильнее ударит по экономике стран Европы, нежели установление ими ранее предельной цены на нефть из России. Такое мнение выразила британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, Европе необходимо около 6,4 миллиона баррелей дизеля в сутки. Самостоятельно она производит лишь пять миллионов баррелей в день. Часть импорта на данный момент приходится на Россию — Москва поставляет около 700 тысяч баррелей топлива.

Как указывает газета, в условиях новых ограничений Европе будет непросто устранить дефицит, поскольку, в отличие от ситуации в сфере поставок нефти, предложение дизельного топлива на рынке ограничено.

Отмечается, что высокие цены на дизельное топливо из-за нарушения привычной работы рынка станут сдерживающим фактором роста экономики Европы в 2023 году.

В то же время, по мнению газеты, ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе итальянской компании Saras и греческих Motor Oil Hellas и Hellenic Petroleum, выиграют от этой ситуации, поскольку их деятельность сконцентрирована на производстве дизеля.

Ранее Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) предупредило, что европейский биржевой рынок газа может столкнуться с риском потери ликвидности в случае введения в действие механизма потолка цен, принятого ЕС.